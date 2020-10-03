Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 49 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 49 can kaybı
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 9 bin 347'ye yükseldi.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 9 bin 347'ye yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 672 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 347'ye, vaka sayısı da 375 bin 931'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 861 artarak 303 bin 665'e ulaştı.
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