Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 50 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 9 bin 231'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 50 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 493 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 231'e, vaka sayısının da 367 bin 474'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 685 artarak 295 bin 882'ye ulaştı.