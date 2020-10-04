Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artarak 9 bin 399'a yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 210 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 399'a, vaka sayısı da 379 bin 141'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 307 bin 482'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 52 can kaybı - Son Dakika