Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 65 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 65 artarak 9 bin 464'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 65 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 808 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 464'e, vaka sayısı 382 bin 949'a çıkarken, iyileşen hasta sayısı da 312 bin 158'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:07 - Kaynak: AA
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