Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 67 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 67 artarak 9 bin 298'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 67 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 785 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 298'e, vaka sayısının ise 372 bin 259'a yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 3 bin 922 artarak 299 bin 804'e ulaştı.