Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 59 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 59 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 973 kişi enfekte oldu, 9 bin 112 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 19 bin 146'ya, vaka sayısı 1 milyon 704 bin 363'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 520 bin oldu.

Dün 11 binin üzerinde vaka kaydedilen Irak'ta, enfekte kişi sayısı 10 binin altına düştü.