Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 1 günde 87 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 87 kişi öldü, 1646 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 87 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 1100'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede 1646 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 30 bin 368'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 13 bin 935 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Irak Parlamentosu Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının Sağlık Bakanlığı'nın lojistik ve mali kapasitesini aştığı belirtildi.

Komisyonun, vakalarda yaşanan bu artışın sebepleriyle ilgili bazı gözlemlerde bulunduğu ve bunların yakın bir zamanda Başbakan Mustafa el-Kazimi'ye sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Irak halkına salgınla mücadelede sağlık kurumlarına destek olma çağrısı yapıldı.