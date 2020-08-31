Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 83 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 83 artarak 7 bini aştı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 757 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 234 bin 934'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 83 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 7 bin 42'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 176 bin 602 olduğunu açıkladı.