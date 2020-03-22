Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
6 saat önce
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece Irak genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, ülkede yeni tespit edilen 20 pozitif vakayla beraber toplam vaka sayısının da 233'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken, sağlık ve güvenlik birimleri dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatil edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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