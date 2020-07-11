Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 55'e yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 55'e çıktı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 55'e çıktı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 95 artışla 3 bin 55 oldu.
Irak'taki toplam vaka sayısı da 2 bin 734 artarak 75 bin 194'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:25 Kaynak: AA
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