Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 53 artarak, 11 bin 380'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybederken ve 3 bin 184 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 380'e, vaka sayısı ise 501 bin 733'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 432 bin 233'e ulaştı.