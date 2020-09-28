Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 62 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 9 bin 52'ye yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 62 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 116 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 52'ye, vaka sayısının da 353 bin 565'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 111 artarak 284 bin 784'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:15 - Kaynak: AA
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