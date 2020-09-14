Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 72 artarak 8 bin 86'ya yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 72 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 169 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 8 bin 86'ya, vaka sayısının ise 294 bin 478'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 229 bin 132'ye ulaştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:59 - Kaynak: AA
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