Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 6 bin 740'a yükseldi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 6 bin 740'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 651 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 219 bin 435'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 72 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 740 olduğu aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 794 artarak 161 bin 9'a ulaştığını açıkladı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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