Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 310 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 781'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 310 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 92 bin 530'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 60 bin 528 olduğu bilgisini paylaştı.