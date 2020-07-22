Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 92 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 706 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 92 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 706 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 92 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 42'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 706 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 99 bin 865'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 197 artışla 67 bin 147'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 07:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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