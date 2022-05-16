Son dakika haberi! Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı

16.05.2022 12:07

Gelen son dakika haberine göre Irak hükümeti yoğun kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Irak hükümeti yoğun kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası dinene kadar vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı.

Bedir, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Son dakika haberi! Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi! Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi! Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi! Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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