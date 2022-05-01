Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı

01.05.2022 17:59

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı.

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı.

Irak'ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini etkisi altına aldı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı. Uluslararası Bağdat Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, uçuşların hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlayacağı duyuruldu.

KUM FIRTINASI NEDENİYLE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak'ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı - Son Dakika


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