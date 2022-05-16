Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu - Son Dakika
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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu

16.05.2022 10:20
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu

Irak'ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı.

Irak'ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı.

Irak resmi haber ajansına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Necef Havalimanı'ndan bugün yapılacak uçuşlar tüm ülkeyi kapsayan kum fırtınası nedeniyle durduruldu.

Irak'ın batısında sabaha karşı başlayan şiddetli kum fırtınası kısa sürede başkent Bağdat ve diğer kentlere yayıldı.

Ülke genelinde boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı ve okullar tatil edildi.

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Togo Cumhuriyeti, Bağdat, Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu - Son Dakika
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