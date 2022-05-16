Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri durduruldu - Son Dakika

Irak'ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı.

Irak resmi haber ajansına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Necef Havalimanı'ndan bugün yapılacak uçuşlar tüm ülkeyi kapsayan kum fırtınası nedeniyle durduruldu.

Irak'ın batısında sabaha karşı başlayan şiddetli kum fırtınası kısa sürede başkent Bağdat ve diğer kentlere yayıldı.

Ülke genelinde boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı ve okullar tatil edildi.