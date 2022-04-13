Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

13.04.2022 00:58
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Irak'ın kuzeyinde dün akşam saatleri itibariyle etkili olan kum fırtınası, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Necef Havalimanı Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüş mesafesinin 500 metreden daha az bir mesafeye düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların iptal edildiği açıklandı.

Irak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin Pazartesi ve Salı günleri şiddetli kum fırtınasına maruz kalacağı konusunda vatandaşları uyardı.

5 kişi hayatını kaybetmişti

Irak'ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti. - ERBİL

YORUMLAR
500
Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor Bağdat, 'Erbil'in petrol gelirlerini teslim etmesi yönündeki ısrarını' sürdürüyor Bağdat, 'Erbil'in petrol gelirlerini teslim etmesi yönündeki ısrarını' sürdürüyor

Bağdat, Erbil, Necef, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:15:44. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement