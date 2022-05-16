Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil - Son Dakika
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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil

16.05.2022 09:40

- Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi Bağdat'ta resmi tatil Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.

- Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Bağdat'ta resmi tatil

ERBİL - Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta sık sık meydana gelen kum fırtınası dün akşam saatleri itibariyle başta Bağdat ve Necef kentleri olmak üzere ülke genelinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alınırken, Irak Eğitim Bakanlığı Bağdat'ta okulların tatil edildiğini duyurdu.

Irak'ta geçtiğimiz Nisan ayında 5 defa meydana gelen kum fırtınası nedeniyle, 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil

YORUMLAR
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Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi Irak'ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi (2) Irak'ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi (2)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil - Son Dakika


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