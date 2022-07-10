Sadr bölgesinde kurulan lunaparktan görüntüler
Çocukların lunaparkta eğlenmesinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çocuklar, Sadr bölgesinde kurulan lunaparkta eğlenerek bayramın keyfini çıkardı.
Kaynak: AA
Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Irak'ta kurban bayramı - Son Dakika
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