Irak'ta Kurban Bayramı hazırlıkları

Musul'da Bab Al Saray çarşısından detay görüüntüler
Musullular bayram alışverişi yapması MUSUL - Irak'ın Musul kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Musullular, Bab Al Saray çarşısında bayram alışverişi yaptı.
Kaynak: AA
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