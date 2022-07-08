Irak'ta Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika
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Irak'ta Kurban Bayramı hazırlıkları

08.07.2022 17:46

Musul'da Bab Al Saray çarşısından detay görüüntüler Musullular bayram alışverişi yapması MUSUL - Irak'ın Musul kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Musul'da Bab Al Saray çarşısından detay görüüntüler

Musullular bayram alışverişi yapması MUSUL - Irak'ın Musul kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Musullular, Bab Al Saray çarşısında bayram alışverişi yaptı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Saray, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika
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