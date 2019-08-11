Irak'ta Kurban bayramı namazı
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Erbil'deki Celil Hayyat Camisi'nde Kurban bayramı namazı Hutbe okunması Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Müslümanlar, Kurban bayramı namazını Celil Hayyat Camisi'nde kıldı.
Erbil'deki Celil Hayyat Camisi'nde Kurban bayramı namazı Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:57 Kaynak: AA
Hutbe okunması Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Müslümanlar, Kurban bayramı namazını Celil Hayyat Camisi'nde kıldı.
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