Son Dakika Haberleri: Irak'ta Kurban bayramı namazı
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Irak'ta Kurban bayramı namazı

42 dakika önce

Erbil'deki Celil Hayyat Camisi'nde Kurban bayramı namazı Hutbe okunması Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Müslümanlar, Kurban bayramı namazını Celil Hayyat Camisi'nde kıldı.

Erbil'deki Celil Hayyat Camisi'nde Kurban bayramı namazı
Hutbe okunması Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Müslümanlar, Kurban bayramı namazını Celil Hayyat Camisi'nde kıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:57 Kaynak: AA
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