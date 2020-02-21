Irak'ta Kürt partilerin Allavi kabinesine güvenoyu vermesi belirsizliğini koruyor - Son Dakika

Irak'taki Kürt siyasi partilerin, Muhammed Tevfik Allavi'nin oluşturacağı kabineye güvenoyu verilmesi için düzenlenecek meclis oturumuna katılıp katılmayacakları belirsizliğini korurken Allavi ile yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

Hükümeti kurma görevi verilen Allavi ile Bağdat'ta görüşen Kürt heyetten Muhammed İlhanlı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, başbakan adayı ile herhangi bir sonuca varmadıklarını söyledi.

İlhanlı, Allavi'nin IKBY'nin siyasi ve yasal iradesine saygı göstermediğini; görüşmeden sonuç elde edemeden Erbil'e geri döneceklerini bildirdi.

Irak Meclisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Milletvekili Aram Cabbar da Allavi'nin kuracağı kabinede Kürtlere verilecek bakanlıklar üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Cabbar, Kürt partilerinin, pazartesi günü kabineye güvenoyunun verilmesi için düzenlenecek olağanüstü oturuma katılacağını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

KYB'li milletvekili, kabinedeki bakanların bağımsızlığı konusunda bir itirazlarının olmadığını ancak bunun istişareyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Meclisi Milletvekili Ahmed Sefari, partisinin internet sitesine yaptığı açıklamada, Allavi'nin Kürtler ve Sünnilerle anlaşma yapmadığını, bu yüzden yeni kabineyi kurmada başarılı olamayacağını kaydetti.

Sefari, Allavi'nin sadece Şii iki siyasi parti lideri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile gizlice anlaştığını ileri sürerek "Ancak Kürt ve Sünnilerle anlaşma yapmadı. Bu yüzden pazartesi günü düzenlenecek oturuma katılıp katılmayacağımızı bilmiyoruz." dedi.

329 sandalyeli Irak Meclisi'nde Kürtlerin 58 milletvekili bulunuyor.

Irak Meclisi'ndeki Sünni Güçler Birliği Koalisyonu da hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin oluşturacağı kabineye güvenoyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Meclis'te 57 vekile sahip Sünni Güçler Birliği Koalisyonu Üyesi Muhammed Kerbuli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın ve göstericilerin Allavi hükümetinin Meclis'ten geçmemesi yönündeki talep ve tutumunun yanında yer alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları

Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak, göstericilerin talebi ve artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını sunduğu 29 Kasım 2019'dan bu yana yeni başbakanını belirlemeye çalışıyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi'nin istifasından iki ay sonra, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurma görevi vermişti.

Allavi, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinesini siyasi partilerden uzak bağımsız kişilerden oluşturacağını belirterek Meclis'i 24 Şubat Pazartesi günü güvenoyu için olağanüstü oturuma çağırmıştı.