Irak'ta maaşları iki aydır ödenmeyen memurlar greve gitti - Son Dakika

Irak'ta maaşları iki aydır ödenmeyen memurlar greve gitti

08.11.2020 16:47
Irak'ta maaşları iki aydır ödenmeyen memurlar greve gitti, System.String[]

Irak'ta yüzlerce memur, maaşlarının iki aydır ödenmemesine tepki olarak genel grev başlattı.

Irak'ta yüzlerce memur, maaşlarının iki aydır ödenmemesine tepki olarak genel grev başlattı.

Diyala, Babil, El-Müsenna, Zikar ve Kerbela kentlerinde sağlık, petrol, hizmet ve eğitim sektörlerinde çalışan yüzlerce memur, genel greve gitti. Memurlar, maaşları ödeninceye kadar grevi sürdüreceklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan Zikar petrol rafinerisinde memur Kerim et-Temimi, eylül ve ekim ayı maaşlarının ödenmediğini ve bunun memurlar arasında büyük bir hoşnutsuzluk oluşturduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarının düşmesi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen 2 ay öncesine kadar maaş ödemelerinde gecikme yaşanmadığına dikkati çeken Temimi, mevcut gecikmenin nedenini bilmek istediklerini ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesinde Suudi Arabistan'dan sonra ham petrol üretiminde 2. sırada yer alan Irak, küresel piyasada petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomik kriz yaşıyor.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için parlamentoya 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta maaşları iki aydır ödenmeyen memurlar greve gitti - Son Dakika


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