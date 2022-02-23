Irak'ta mahkeme "cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılması" davasında kararı 1 Mart'ta verecek - Son Dakika
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Irak'ta mahkeme "cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılması" davasında kararı 1 Mart'ta verecek

23.02.2022 14:00
Irak'ta mahkeme "cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılması" davasında kararı 1 Mart'ta verecek

Irak Meclis Başkanlığının 8 Şubat'ta verdiği "cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin 3 gün uzatılması kararına" yapılan itirazı değerlendiren Irak Yüksek Federal Mahkemesi, karar duruşmasını 1 Mart'a erteledi.

Irak Meclis Başkanlığının 8 Şubat'ta verdiği "cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin 3 gün uzatılması kararına" yapılan itirazı değerlendiren Irak Yüksek Federal Mahkemesi, karar duruşmasını 1 Mart'a erteledi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, bazı milletvekillerinin "cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin 3 gün uzatılmasının yasal olmadığı" gerekçesiyle açtığı davayı görüştü.

Mahkeme, söz konusu davada karar duruşmasının 1 Mart'a ertelendiğini duyurdu.

Irak Meclis Başkanlığı, 8 Şubat'ta aldığı kararla "cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinin 9 Şubat'tan itibaren 3 gün daha uzatıldığını" duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden ve meclis başkanı da Sünnilerden seçiliyor.

Ülkede Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi; Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, mali ve idari yolsuzluklar gibi gerekçelerle adaylığını geçici olarak durdurduğu Zebari için cumhurbaşkanlığı yolunu tamamen kapatma kararı almıştı. Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının reddedildiği karar, temyize açık değil.

Irak Meclisi, Ekim 2021'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ilk oturumunu 9 Ocak'ta yaptı. İlk oturumun üzerinden 30 günden fazla geçmesine rağmen Mecliste hala cumhurbaşkanı seçimi yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı için, partili ve bağımsız toplam 35 kişi yarışıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta mahkeme 'cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılması' davasında kararı 1 Mart'ta verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta mahkeme "cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılması" davasında kararı 1 Mart'ta verecek - Son Dakika
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