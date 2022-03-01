Irak'ta mahkeme, cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılmasını yasal bulmadı - Son Dakika
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Irak'ta mahkeme, cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılmasını yasal bulmadı

01.03.2022 14:26
Irak'ta mahkeme, cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılmasını yasal bulmadı

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılmasının anayasaya uygun olmadığına karar verdi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı adaylık süresinin uzatılmasının anayasaya uygun olmadığına karar verdi.

Bağdat'taki mahkeme, 9 Şubat tarihinde Meclis Başkanlığı tarafından 3 gün uzatılan cumhurbaşkanlığı adaylığının yasal olup olmadığına karar verilmesi için açılan davayı görüştü.

Mahkemede oybirliğiyle alınan kararla bu sürenin uzatılmasının anayasal olmadığı belirtildi.

Irak'ta ekim seçimleri sonrası meclis ilk oturumunu 9 Ocak tarihinde yapmıştı. Meclis'in ilk oturumundan sonra 1 ay içerisinde Cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyordu ancak yaşanan siyasi anlaşmazlıklar ve Kürt partileri arasındaki "tek aday çıkaramama krizi" buna imkan vermemişti.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Bu makam yıllardır Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından yürütülüyordu. Son seçimlerde KYB'ye fark atarak oylarını yükselten (31 sandalye) Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) eski Irak Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi Cumhurbaşkanlığı için aday göstermişti.

Ancak Yüksek Federal Mahkeme, Zebari'nin adaylığını iptal karar almıştı. KDP, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet'i aday göstermişti. Mahkemenin bugün cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili verdiği karardan sonra KDP'li adayın cumhurbaşkanlığı yarışında şansının kalmadığı görülüyor.

KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

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Mahkeme, Bağdat, Ekim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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