Irak'ta mahkeme Meclisin feshedilmesine ilişkin başvuruyu reddetti - Son Dakika
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Irak'ta mahkeme Meclisin feshedilmesine ilişkin başvuruyu reddetti

07.09.2022 15:26
Irak'ta mahkeme Meclisin feshedilmesine ilişkin başvuruyu reddetti

Irak Federal Mahkemesi, Meclisin feshedilmesi için yapılan başvuruyu reddetti.

Irak Federal Mahkemesi, Meclisin feshedilmesi için yapılan başvuruyu reddetti.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Meclisin feshedilmesi için yapılan başvuru Federal Mahkeme tarafından reddedildi.

Federal Mahkemeden yapılan açıklamada, "Meclisin feshedilmesi kararının mahkemenin yetkisi dahilinde olmadığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca gerekçe bulunması halinde Meclisin kendisini feshedebileceğine işaret edildi.

Irak devlet televizyonuna göre, Meclisin feshedilmesi için Federal Mahkemeye 1000'e yakın başvuru yapılmıştı. Mahkemeye başvuranların çoğunun Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları olduğu biliniyor.

Iraklı Şii dini ve siyasi lider Sadr, Meclisin feshedilmesini ve yeniden seçime gidilmesini istiyor. İran destekli Şii gruplar ise yeniden seçim kararının siyasi gruplar arasında anayasal anlaşmalara göre alınması gerektiğini belirtiyor.

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Irak'ta mahkeme Meclisin feshedilmesine ilişkin başvuruyu reddetti Irak'ta mahkeme Meclisin feshedilmesine ilişkin başvuruyu reddetti
Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta mahkeme Meclisin feshedilmesine ilişkin başvuruyu reddetti - Son Dakika

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