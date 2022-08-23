Irak'ta Sadr destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki eylemine karşı mahkeme harekete geçti

Irak'ta mahkeme, Şii lider Mukteda es-Sadr destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki eylemine karşı yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Bağdat Birinci Karh Soruşturma Mahkemesinden yapılan açıklamada, Sadr destekçilerinin eylemi "yargıya yönelik tehdit" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Federal Mahkemeye yönelik tehdit suçlarını içeren deliller toplanmaya başlandı. Bunu yapanlar hakkında yasal kararlar alınacak." ifadelerine yer verildi.

Meclis Başkanı: "Husumetimiz yargıyla olmamalı"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr destekçilerinin eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasa ve yasalara uygun, devlet ve kurumlarını koruyan gösterileri destekliyoruz. Ancak husumetimiz, anlaşmazlığa düştüğümüzde hepimizin başvuracağımız yer olan yargıyla olmamalı." dedi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclisin feshedilmesini istemiş, ancak Yüksek Yargı Konseyi böyle bir yetkileri olmadığını bildirmişti.

Bunun üzerine Yüksek Yargı Konseyini protesto eden Sadr destekçileri, bu sabah Konsey binası önünde çadır kurarak oturma eylemi başlatmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi de gelişmeler üzerine toplanarak, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkemede adli işlemleri askıya alma kararı vermişti.

Söz konusu oturma eylemini "kanun dışı" olarak nitelendiren Konsey, yaşananlardan hükümet ile "göstericileri yönlendiren siyasi taraf" şeklinde tanımladığı Sadr'ı sorumlu tutmuştu.

Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.