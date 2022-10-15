AA muhabirine konuşan Meclis İşleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Köprülü, Maliye Bakanlığı'nı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından vekaleten kendisine verildiğini söyledi. Köprülü, bu hafta içerisinde bakanlığa giderek görevine başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Maliye Bakanlığı, vekaleten Türkmen Bakan'da - Son Dakika

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