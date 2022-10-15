Irak'ta Maliye Bakanlığı, vekaleten Türkmen Bakan'da - Son Dakika
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Irak'ta Maliye Bakanlığı, vekaleten Türkmen Bakan'da

15.10.2022 12:00
Irak'ta Maliye Bakanlığı, vekaleten Türkmen Bakan'da

Irak'ta Türkmen Devlet Bakanı Hiyam Köprülü, Maliye Bakanlığı görevini de vekaleten yürütecek.

Irak'ta Türkmen Devlet Bakanı Hiyam Köprülü, Maliye Bakanlığı görevini de vekaleten yürütecek.

AA muhabirine konuşan Meclis İşleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Köprülü, Maliye Bakanlığı'nı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından vekaleten kendisine verildiğini söyledi. Köprülü, bu hafta içerisinde bakanlığa giderek görevine başlayacağını ifade etti.

Eski Maliye Bakanı Ali Allavi, ağustos ayında görevinden istifa etmişti. Söz konusu bakanlık, şimdiye kadar Petrol Bakanı İhsan Abduccebar tarafından vekaleten yürütülmüştü.

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Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Maliye Bakanlığı, vekaleten Türkmen Bakan'da - Son Dakika

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