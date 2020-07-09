Irak'ta mayın patlaması: 1 Irak askeri yaralı - Son Dakika

Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan Duhok kentine bağlı Batufa ilçesinde konuşlanan Irak Sınır Muhafızlarına bağlı 1. Tugay'da görevli 1 asker mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu bir bacağını kaybeden asker tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, patlayan mayının Saddam rejimi döneminden kaldığını açıkladı.

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