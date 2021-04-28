Irak'ta mayın patlaması: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinde DEAŞ tarafından yol kenarına döşenen mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın Musul kentinin güneyindeki Hamam Alil bölgesinde güvenlik güçleri arama yaptığı sırada bir kişi, terör örgütü DEAŞ tarafından yere döşenen mayına bastı. Güvenlik medya ağı, mayının infilak etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Irak'ta DEAŞ tarafından Musul, Salahattin, Diyale ve Kerkük kentlerinde yere döşenen yüz binlerce mayın hala temizlenmemiş durumda. - KERKÜK