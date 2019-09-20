Son Dakika Haberleri: Irak'ta minibüse yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü, 6 yaralı
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Irak'ta minibüse yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü, 6 yaralı

27 dakika önce

Irak'ta, Kerbela şehrinin dışında bomba yerleştirilen bir minibüste patlama meydana geldi.

Irak'ta minibüse yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Irak'ta, Kerbela şehrinin dışında bomba yerleştirilen bir minibüste patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre patlama, Kerbela ile El Hilla kenti arasında bulunan Irak ordusunun kontrol noktasında meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi. Yetkililer, terör eyleminden şüphelenildiğini duyurdu.


Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
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