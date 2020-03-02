Irak'ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi. - Son Dakika

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Irak'ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi.
35 dakika önce
Irak'ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:10 Kaynak: AA
Irak'ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi.
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