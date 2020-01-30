Irak'ta Musul Havalimanı'nın yeniden imarına şubatta başlanacak - Son Dakika
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Irak'ta Musul Havalimanı'nın yeniden imarına şubatta başlanacak

6 saat önce

Irak'ın Musul Valisi Necim el-Cuburi, Türk şirketlerin özel yatırım teklifinde bulunduğu Musul Havalimanı'nın yeniden imarına gelecek ay başlanacağını açıkladı.

Irak'ta Musul Havalimanı'nın yeniden imarına şubatta başlanacak, System.String[]

Irak'ın Musul Valisi Necim el-Cuburi, Türk şirketlerin özel yatırım teklifinde bulunduğu Musul Havalimanı'nın yeniden imarına gelecek ay başlanacağını açıkladı.

Vali Cuburi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında büyük ölçüde yıkılan havalimanının imarı için Bağdat hükümetinden onay geldiğini belirtti.

Cuburi, "Şubat ayının ortalarında Musul Havalimanı'nın yeniden imarına başlayacağız." diye konuştu.

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi, 18 Ekim 2019'da yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki havalimanının yeniden inşası için Türkiye'den özel yatırım teklifi aldıklarını belirtmişti.

Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'u Temmuz 2017'de geri almıştı.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında çıkan çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle kentteki birçok binanın yanı sıra havalimanı da kullanılmaz hale gelmişti.

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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