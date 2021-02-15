Irak'ta mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Temimi, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında yaşanan son duruma ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı, "Mutasyona uğramış virüs çocuklarda da görülebilir. Çocuklarda söz konusu virüs tespit edildi." dedi.

Hükümetin aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararı ve diğer önlemlere de değinen Temimi, sağlık ekiplerinin yarından itibaren sokağa inerek denetimlerde bulunacağını söyledi.

Irak hükümeti, 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı almıştı.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta boyunca kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.

Ülkede maske takılması da zorunlu hale getirildi.