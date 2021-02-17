Irak'ta Necef kenti Kovid-19 nedeniyle 4 gün giriş çıkışlara kapatıldı - Son Dakika

Irak'ın güneyindeki Necef kenti, Kovid-19'la mücadele kapsamında diğer kentlere sınırlarını 4 gün kapama kararı aldı.

Necef Valisi Luey el-Yasiri, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la Mücadelede Kriz Komitesi tarafından gelecek perşembeden itibaren 4 gün kentin giriş çıkışlara kapalı tutulmasına karar verildiğini duyurdu.

Resmi kurumlarda yüzde 50 çalışanın işe getirilmediğini dile getiren Yasiri, tüm Şii ziyaret merkezlerinin ve toplanma merkezlerinin kapatıldığını belirtti.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, pazartesi düzenlediği basın toplantısında, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Irak hükümeti, 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı almıştı.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta boyunca kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.