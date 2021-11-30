Irak'ta nihai seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Adnan Halef, başkent Bağdat'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Halef, yapılan tüm itirazların yeniden incelenmesinin ardından, daha önce açıklanan ilk seçim sonuçlarına göre Bağdat, Ninova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik olduğunu belirtti.

Toplam seçmen sayısının 22 milyondan fazla olduğunu aktaran Halef, 9 milyondan fazla kişinin oy kullandığını söyledi.

Halef, seçimlere katılım oranının yüzde 44 olduğunu sözlerine ekledi.

Irak resmi haber ajansında yayımlanan nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran'dan oluşan ittifak 17, Yeni Nesil Hareketi 9, Nasıriye merkezli İmtidad Koalisyonu 9 sandalye elde etti.

Nihai sonuçlar Federal Mahkemeye gönderilecek

Komiserlik tarafından açıklanan nihai sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra yeni Meclisin 10 gün içinde ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

Sadr Hareketi dışındaki Şii partiler seçim sonuçlarına itiraz etmişti

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri, açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve elle sayım işlemi tamamlanmıştı.