Son Dakika Haberleri: Irak'ta Noel Kutlamaları

Irak'ta Noel Kutlamaları

23 dakika önce

Irak'ta Noel kutlamaları kapsamında Kerkük kentindeki Kalp el-Akdes Kilisesi'nde düzenlenen ayinde ülkede barış ve huzur ortamının sağlanması için dualar edildi.

Irak'ta Noel kutlamaları kapsamında Kerkük kentindeki Kalp el-Akdes Kilisesi'nde düzenlenen ayinde ülkede barış ve huzur ortamının sağlanması için dualar edildi.

Kilisenin başpapazı Yusuf Toma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörsüz bir Irak'ta barış ve huzur istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kerkük ve Musul başta olmak üzere ülkede Hristiyanların yaşadığı bölgelerde 4 yıl aradan sonra ilk kez huzurlu bir şekilde kutlamaların yapılmasına sevindiğini belirten Toma, özellikle terör örgütü DEAŞ'tan sonra bu coğrafyada rahat bir nefes alındığını ifade etti.

Kerkük İl Meclisinin Hristiyan üyesi Sefa Sabah ise DEAŞ'tan sonra Hristiyanların yaşadığı bölgelerin imar ve kalkınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Irak'ta kardeşliğe de ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Sabah, "Bunu sağlamak için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:47 Kaynak: AA

Huzur, Kerkük, Irak, Güncel
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