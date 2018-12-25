Son Dakika Haberleri: Irak'ta Noel Kutlamaları

Irak'ta Noel Kutlamaları

33 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Noel kutlamaları kapsamında yeniden açılışı yapılan eski Meryem Azra Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Noel kutlamaları kapsamında yeniden açılışı yapılan eski Meryem Azra Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:46 Kaynak: AA

Meryem, Bağdat, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu

Son Dakika! Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 23:19:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Noel Kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]