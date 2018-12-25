Irak'ta Noel Kutlamaları
33 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Noel kutlamaları kapsamında yeniden açılışı yapılan eski Meryem Azra Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta, Noel kutlamaları kapsamında yeniden açılışı yapılan eski Meryem
Azra Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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