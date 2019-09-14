Son Dakika Haberleri: Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu
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Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu

40 dakika önce

Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğinde "Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi" kuruldu.

Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu, System.String[]

Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğinde "Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi" kuruldu.

Bağdat'ta, partinin kuruluşunu basın toplantısıyla duyuran Nuceyfi, partinin ülkede değişim ve reform gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu belirterek, "Irak siyasetinde tıkanıklık yaşanıyor. Bunu görmezden gelemeyiz." dedi.

Irak'ta önemli bileşenlerin (Sünniler) siyasi sistemden dışlandığını dile getiren Nuceyfi, terörden kurtulan kentlerde siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların sürdüğünü söyledi. Nuceyfi, "Bu kentlerin kimliği de hukuk ve dine aykırı şekilde değişime uğratıldı.Yerinden edilenler ve kaçırılanların durumu da büyük bir yaraya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta asıl karar sahibinin halk olduğuna inandıklarını ifade eden Nuceyfi, şunları kaydetti:

"Ülkedeki değişimi halkımız başlatabilir. Halkın beklentilerini savunmada irade ve azim sahibiyiz. Herhangi bir servet ya da makam ve mevki peşinde değiliz. Önemli siyasetçi ve liderlerle bir araya gelerek, kalkınma projesi olan cephemizi (partiyi) kurduk. Öncelikli amacımız, eşit vatandaşlık temeline dayalı devlet inşası ve kalkınmadır. Devletin kontrolü dışında bulunan her şeyi kaos olarak sayarız. Kimseyi sistemden dışlamayan hukuk devletinin kurulmasına da önem atfediyoruz. Irak'taki her türlü yolsuzluğu ve kamu malının israfını reddediyoruz. Mezhepçilik esasına dayalı çıkarılan yasaların kaldırılması için çalışacağız. İnsan kaçırma ve kimlik aidiyetine göre alıkoyma politikalarının ortadan kaldırılması için de mücadele edeceğiz."

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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