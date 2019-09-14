Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu

Partinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısı

Toplantıya katılanlar

Parti üyelerinin tanıtılması

Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi Lideri Usame en-Nuceyfi'nin toplantıdaki konuşması Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğinde "Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi" kuruldu.

Bağdat'ta, partinin kuruluşunu basın toplantısıyla duyuran Nuceyfi, partinin ülkede değişim ve reform gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu belirterek, "Irak siyasetinde tıkanıklık yaşanıyor. Bunu görmezden gelemeyiz." dedi.

Irak'ta önemli bileşenlerin (Sünniler) siyasi sistemden dışlandığını dile getiren Nuceyfi, terörden kurtulan kentlerde siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların sürdüğünü söyledi. Nuceyfi, "Bu kentlerin kimliği de hukuk ve dine aykırı şekilde değişime uğratıldı.Yerinden edilenler ve kaçırılanların durumu da büyük bir yaraya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.