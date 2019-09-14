Son Dakika Haberleri: Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu

1 saat önce

Partinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısı Toplantıya katılanlar Parti üyelerinin tanıtılması Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi Lideri Usame en-Nuceyfi'nin toplantıdaki konuşması Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğinde "Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi" kuruldu.

Partinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısı

Toplantıya katılanlar

Parti üyelerinin tanıtılması

Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi Lideri Usame en-Nuceyfi'nin toplantıdaki konuşması Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğinde "Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi" kuruldu.

Bağdat'ta, partinin kuruluşunu basın toplantısıyla duyuran Nuceyfi, partinin ülkede değişim ve reform gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu belirterek, "Irak siyasetinde tıkanıklık yaşanıyor. Bunu görmezden gelemeyiz." dedi.

Irak'ta önemli bileşenlerin (Sünniler) siyasi sistemden dışlandığını dile getiren Nuceyfi, terörden kurtulan kentlerde siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların sürdüğünü söyledi. Nuceyfi, "Bu kentlerin kimliği de hukuk ve dine aykırı şekilde değişime uğratıldı.Yerinden edilenler ve kaçırılanların durumu da büyük bir yaraya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Nuceyfi liderliğinde yeni parti kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]