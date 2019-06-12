Irak'ta odun pazarı
2 saat önce
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan odun pazarında çalışan yaklaşık 250 kişi, yaz mevsimin kavurucu sıcaklığına rağmen çalışmalarına ara vermeden alın terleriyle geçimlerini sağlıyor.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:44 Kaynak: AA
'ın Süleymaniye
kentinde bulunan odun pazarında çalışan yaklaşık 250 kişi, yaz mevsimin kavurucu sıcaklığına rağmen çalışmalarına ara vermeden alın terleriyle geçimlerini sağlıyor.
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