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Irak'ta odun pazarı

2 saat önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan odun pazarında çalışan yaklaşık 250 kişi, yaz mevsimin kavurucu sıcaklığına rağmen çalışmalarına ara vermeden alın terleriyle geçimlerini sağlıyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan odun pazarında çalışan yaklaşık 250 kişi, yaz mevsimin kavurucu sıcaklığına rağmen çalışmalarına ara vermeden alın terleriyle geçimlerini sağlıyor.
Irak'ta odun pazarı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:44 Kaynak: AA
Süleymaniye, Irak, Güncel
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