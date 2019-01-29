Irak'ta Öğrenciler Sular İçinde Sınava Girdi
1 saat önce
Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentinde bir ilkokuldaki öğrencilerin sular altında kalan sınıflarda sınava girmeleri ülkeyi ayağa kaldırdı.
Irak
'ın güneyindeki petrol zengini Basra
kentinde bir ilkokuldaki öğrencilerin sular altında kalan sınıflarda sınava girmeleri ülkeyi ayağa kaldırdı.
Irak'ı 2 gündür etkisi altına alan sağanak yağışların yol açtığı sel, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Petrol zengini olmasına rağmen kamu hizmetlerinden yoksun olan Irak'ın Basra kentinde, çocuklar su basmış okullarda eğitim görüyor. Şehirdeki bir kız ilkokulunda öğrencilerin su basan okulda sınava girdiklerini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepkilere yol açtı. Öğrencilerin yarı yıl sınavına su basmış bir okulda girmesi görenleri hayrete düşürdü.
Görüntüleri kaydeden öğretmen, okulun tamamının sular altında kaldığını ve öğrencilerin zor şartlar altında okullarına geldiğini belirtiyor.
Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında kamu hizmetlerindeki aksaklık ve yolsuzluk nedeniyle kentte düzenlenen protestolarda, 30'a yakın kişi hayatını kaybederken 700'e yakın kişi yaralanmıştı. İnsan hakları örgütleri ise yetersiz hizmet sonucu kentte on binlerce kişinin kirli içme suyu nedeniyle zehirlendiğini açıklamıştı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:52 Kaynak: İHA
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