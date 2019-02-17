Irak'ta Öğretmenler 2 Günlük Grev Başlattı

Irak'ta eğitime destek verilmesini isteyen öğretmenler ülke genelinde 2 günlük grev ilan etti.

Irak'ta eğitime destek verilmesini isteyen öğretmenler ülke genelinde 2 günlük grev ilan etti.



Eğitime destek verilmesi, eğitim müfredatının ve okulların yenilenmesini isteyen Irak Öğretmenler Sendikası'nın yaptığı grev çağrısı üzerine 750 binden fazla öğretmen 2 günlük grev başlattı. Öğretmenler Sendikası Başkanı Abbas Kazım Sudani yaptığı basın toplantısında, ülkedeki eğitim sürecinin son yıllarda bir gerileme yaşadığına dikkat çekerek, öğretmenlere diğer devlet görevlilerinin sahip olduğu hakların tanınmaması, memurlara lojman verilmemesi gibi hususların da eğitime ara vermelerinde etkili olduğunu kaydetti.



Bugün ve yarın devam edecek olan grev nedeniyle ülke genelinde 750 binden fazla öğretmen derse girmedi.



Öğretmenlerin grevleriyle ilgili hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ERBİL

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