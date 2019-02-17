Son Dakika Haberleri: Irak'ta Öğretmenler Greve Gitti

Irak'ta Öğretmenler Greve Gitti

1 saat önce

Irak'ın birçok kentinde öğretmenler, hükümetin taleplerini karşılamaması nedeniyle 2 günlük greve gitti.

Irak'ta Öğretmenler Greve Gitti, System.String[]
Irak'ın birçok kentinde öğretmenler, hükümetin taleplerini karşılamaması nedeniyle 2 günlük greve gitti.

Öğretmenler Sendikası üyesi Yasin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çeşitli kentlerde öğretmenler, sendikanın çağrısına kulak vererek 2 günlük greve başladı." dedi.

Eğitimdeki gerileme ve öğretmenlerle öğrencileri etkileyen müfredat reformunun, grevin yapılmasının en önemli nedenlerinden olduğunu ifade eden Muhammed, öğretmenlere diğer devlet görevlilerinin sahip olduğu hakların tanınmaması, lojman verilmemesi gibi hususların da eğitime ara vermelerinde etkili olduğunu kaydetti.

Muhammed, "Öğretmenler, uygun şartlardaki okul binalarında eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyor. Yüzlerce kerpiç okul var. Ayrıca bina yetersizliğinden bazı okullarda üçlü eğitim yapılıyor. Bu da öğrencilerin eğitimini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta önceki aylarda da yüzlerce öğretmen maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeyi protesto etmek ve ücretlerinde yapılan kesintilere son verilmesini istemek için gösteriler düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:19 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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