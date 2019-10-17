Son Dakika Haberleri: Irak'ta öldürüldüğü iddia edilen gazeteci intihar etmiş
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Irak'ta öldürüldüğü iddia edilen gazeteci intihar etmiş

41 dakika önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde dün silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen NRT TV spikeri ve program sunucusu Amanc Babani'nin, eşi ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Irak'ta öldürüldüğü iddia edilen gazeteci intihar etmiş, System.String[]

Irak'ın Süleymaniye kentinde dün silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen NRT TV spikeri ve program sunucusu Amanc Babani'nin, eşi ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Süleymaniye Polis Müdürü Aso Taha, düzenlediği basın toplantısında, adli tıp ve incelemeler doğrultusunda Babani'nin intihar ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Kendi aracında silahla önce eşi ve çocuğunu öldüren gazeteci Babani'nin daha sonra intihar ettiğini belirten Taha, "Olay, aracın dışında cereyan etmedi. Aracın dışında herhangi bir kurşun izine rastlanmadı. Olay, ailevi bir sorundan kaynaklanmıştır ve çiftin boşanma davası devam ediyordu." dedi.

Taha, olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir suç duyurusunun bulunmadığını ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

Dün yerel medyadaki haberlerde, Babani ile eşi ve çocuğunun, kent merkezindeki otobüs terminali yakınında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti.

NRT TV, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindeki Yeni Nesil Hareketi'ine yakınlığıyla biliniyordu.

Süleymaniye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:39 Kaynak: AA
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