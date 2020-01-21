Irak'ta öldürülen gösterici sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta öldürülen gösterici sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Irak'ta öldürülen gösterici sayısı 10'a yükseldi

6 saat önce

Irak'ta son iki günde öldürülen gösterici sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Irak'ta öldürülen gösterici sayısı 10'a yükseldi, System.String[]

Irak'ta son iki günde öldürülen gösterici sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.


Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki günde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 göstericinin öldürüldüğünü söyledi.


Beyatlı, yaşanan arbedelerde güvenlik güçlerinden 24 kişi olmak üzere 159 kişinin yaralandığını aktardı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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