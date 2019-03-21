Son Dakika Haberleri: Irak'ta Ölü Sayısı 71'e Yükseldi, 55 Kişi Kurtarıldı

Irak'ta Ölü Sayısı 71'e Yükseldi, 55 Kişi Kurtarıldı

56 dakika önce

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında ölenlerin sayısı 71'e yükselirken, 55 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Irak'ta Ölü Sayısı 71'e Yükseldi, 55 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında ölenlerin sayısı 71'e yükselirken, 55 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Yaşanan facia sonrası açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan 71 kişinin öldüğünü doğrulayarak, 19'u çocuk olmak üzere 55 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Nevruz Bayramı kutlamaları sebebi ile çocukları ile birlikte nehirde gezintiye çıkan ailelerin feribotta olması sebebi ile çok fazla kadın ve çocuk yaşamını yitirirken kazanın feribottaki teknik bir sebepten dolayı meydana geldiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir helikopterinde çalışmalara hızlandırmak amacı ile bölgeye geldiği kaydedildi. Bir güvenlik görevlisi ise geminin kapasitesinin çok üstünde yolcu taşıması sebebi ile battığını iddia etti. Kazada sonrası yüzerek bölgeye ulaşan genç bir yolcu ise, "Bir felaketti, kimse beklemiyordu. Çok fazla insan vardı. Yolcular daha çok kadın ve çocuktu" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NBA Yıldızı, "Yumurta Çocuk" Yazılı Ayakkabıyla Maça Çıktı! Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak! Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Dicle Nehri'nde Feribot Kazasında Ölü Sayısı Artıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:37:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Ölü Sayısı 71'e Yükseldi, 55 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]